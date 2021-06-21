"Описать то, что сейчас происходит у меня внутри – очень непросто. Большое разочарование. Я лично чувствую ответственность за результат. Мы должны были играть намного лучше. Первый тайм – это неприемлемо. Мы должны проанализировать свои ошибки, свою игру.

Украина – Австрия – 0:1 – видео гола и обзор матча

Можно много говорить о каких-то физических кондициях, но без менталитета победителя на таких турнирах трудно. Мы должны выигрывать дуэли на каждом участке поля. Желание должно быть запредельное. Этого, к сожалению, в первом тайме не было. Во втором тайме, конечно, мы отдали все силы, но Австрия не дала ничего создать.

Было много брака, вопросов нет, критику мы заслужили. У нас была выигрышная позиция до игры, нам хватало и ничьей, но мы не играли на этот результат. Мы отдавали все силы, чтобы победить. Это будет для нас бесценным опытом. К сожалению, это входит в какую-то привычку. Хочется уже извлекать из этого опыта какой-то результат.

Пришло столько болельщиков, практически весь стадион гнал нас вперед, но мы не добыли результат. Лично мне очень стыдно. Шанс пройти в плей-офф за 3-е место минимальный, но он есть. Будем надеяться. Но нам нужно пересмотреть свою игру и свое отношение к делу. Так играть нельзя", – отметил Зинченко в комментарии телеканалу Футбол.

Заметим, сборная Украины минимально проиграла Австрии (0:1), но все еще сохраняет шансы на продолжение участия в Евро-2020 как одна из четырех лучших команд, занявших третье место в своей группе. В активе команды Шевченко 3 очка, а разница мячей – 4:5.

Украина проиграла Австрии, но сохранила теоретические шансы на выход в 1/8 Евро-2020 – команде Шевченко нужно чудо