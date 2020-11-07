Фенербахче проиграл Коньяспору в 8-м туре Суперлиги. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Турецкая Суперлига, 8-й тур

Фенербахче – Коньяспор – 0:2

Голы: Евтович, 67, Кравец, 77

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Коньяспор в гостях сенсационно обыграл Фенербахче. В первом тайме хозяева забили гол, однако рефери отменил его после просмотра VAR из-за игры рукой.

После перерыва оба тренера сделали замены, а игра стала интереснее. На 67 минуте Коньяспор вышел вперед. Это Евтович отличился красивым голом в падении через себя с линии штрафной. Через 10 минут эффектным мячом напомнил о себе Артем Кравец – украинец получил пас из своей части поля, обработал мяч и перебросил голкипера.

Гол украинца поставил жирную точку в матче – Коньяспор сенсационно обыграл Фенербахче и расположился на 10 строчке. "Желтые канарейки" потеряли шанс возглавить турнирную таблицу и идут вторыми.

Заметим, что Артем Кравец начал матч с первых минут и стал одним из лучших в составе команды – статистический ресурс Sofascore поставил украинцу вторую оценку в матче. Кроме гола, 31-летний форвард отдал 3 передачи под удар. Неплохой результат перед возвращением в сборную Украины!

К слову, в текущем сезоне Артем провел 6 матчей за Коньяспор в чемпионате, в которых отметился 5-ю голами и одним ассистом.

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