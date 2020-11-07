Фенербахче програв Коньяспору у 8-му турі Суперліги. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Турецька Суперліга, 8-й тур

Фенербахче – Коньяспор – 0:2

Голи: Євтович, 67, Кравець, 77

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Коньяспор в гостях сенсаційно обіграв Фенербахче. У першому таймі господарі забили гол, проте рефері скасував його після перегляду VAR через гру рукою.

По перерві обидва тренери зробили заміни, а гра стала цікавішою. На 67 хвилині Коньяспор вийшов вперед. Це Євтович відзначився красивим голом у падінні через себе з лінії штрафного. Через 10 хвилин ефектним м'ячем нагадав про себе Артем Кравець – українець отримав пас зі своєї частини поля, обробив круглого та перекинув голкіпера.

Гол українця поставив жирну крапку у матчі – Коньяспор сенсаційно обіграв Фенербахче та розташувався на 10 сходинці. "Жовті канарки" втратили шанс очолити турнірну таблицю та йдуть другими.

Зауважимо, що Артем Кравець розпочав матч зі стартових хвилин та став одним із найкращих у складі команди – статистичний ресурс Sofascore поставив українцеві другу оцінку в матчі. Окрім гола, 31-річний форвард віддав 3 передачі під удар. Непоганий результат перед поверненням у збірну України!

До слова, у поточному сезоні Артем провів 6 матчів за Коньяспор у чемпіонаті, в яких відзначився 5-ма голами та одним асистом.

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