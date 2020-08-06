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Кравец вынужден искать себе новый

13:21 - Читати українською
Кравец вынужден искать себе новый
Артем Кравец / Getty images

Украинский нападающий Артем Кравец практически не имеет шансов остаться в турецком Кайсериспоре.

Руководство "желто-красных" уже сообщило футболисту, что не рассчитывает на его помощь в новом сезоне и попросило искать новую команду, утверждает FootballArena.

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По информации издания, Кайсериспор не может позволить себе сохранить Кравца из-за размера его зарплаты. Отмечается, что менеджер футболиста уже начал переговоры с несколькими другими командами.

Напомним, Артем выступает за турецкую команду с 2018 года. В нынешнем сезоне 31-летний форвард забил 8 голов в 19 матчах тамошней Суперлиге.

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Артем Артем Кравец Турция Кайсериспор Кайсериспор Украинцы за рубежом
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