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Кравець змушений шукати собі новий

13:20 - Читать на русском
Кравець змушений шукати собі новий
Артем Кравець / Getty images

Український нападник Артем Кравець практично не має шансів залишитися у турецькому Кайсеріспорі.

Керівництво "жовто-червоних" вже повідомило футболісту, що не розраховує на його допомогу у новому сезоні і попросило шукати нову команду, стверджує FootballArena.

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За інформацією видання, Кайсеріспор не може дозволити собі зберегти Кравця через розмір його зарплатні. Зазначається, що менеджер футболіста уже розпочав перемовини з кількома іншими командами.

Нагадаємо, Артем виступає за турецьку команду з 2018 року. У нинішньому сезоні 31-річний форвард забив 8 голів у 19 матчах тамтешньої Суперліги.

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Теги
Артем Артем Кравець Туреччина Кайсеріспор Кайсеріспор Українці за кордоном
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