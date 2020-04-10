Кравец решил стать тренером – украинский форвард сознался, на кого хочет равняться

Украинский нападающий Кайсериспора Артем Кравец уже знает, чем будет заниматься после завершения карьеры игрока.

"Последние полгода часто задумывался над этой темой. Я поиграл в разных странах, работал со многими тренерами. Мне есть с чем сравнивать. Мне нравится работа, того же Реброва.

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Я хотел бы еще поиграть еще лет 3-5. Но после этого задумываюсь, чтобы пойти в тренерском направлении. Но для этого тоже должны сложиться другие факты, стажировки. Это уже лет через 7, наверное. Но мысли есть. Уверен, если пойду, у меня многое может выйти", – цитирует Кравца Tribuna.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Кравец провел 11 матчей, в которых отметился 4 голами и ассистом.

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