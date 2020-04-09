toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Кравец объяснил, почему иностранные тренеры отказываются работать в Украине

16:37 92 Читати українською
Кравец объяснил, почему иностранные тренеры отказываются работать в Украине
Артем Кравец / ФК Динамо

Украинский нападающий Кайсериспора Артем Кравец убежден, что УПЛ должна делать ставку на отечественных игроков и тренеров.

"На данном этапе в Украину вряд ли поедут иностранные специалисты или футболисты. Они озвучивают такие суммы, такие контракты хотят – это нереально. Они вообще не отвечают этим деньгам. А почему раньше их не было – я не знаю. Сейчас за нормальные деньги никто не поедет.

Кравец объяснил, почему считает российский чемпионат сильнее украинского

Наверное, Игорь Суркис думает, что так будет выше ответственность, понимание, какую команду он возглавил. У меня нет ответа на этот вопрос, могу только догадываться", – цитирует Кравца Tribuna.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Кравец провел 11 матчей, в которых отметился 4 голами и ассистом.

"У 90-х зарплату гравцям виплачували кабанчиками, бензином": економічна криза, кримінальні авторитети і трансфер у Зеніт

blog_ava
Международный совет изменил правила игры рукой и офсайда
09:59
507
Теги
Артем Кравец Артем Кравец УПЛ Кайсериспор Кайсериспор
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
4
час
:
6
мин
Ньюкасл
22:00
Вест Хэм
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук