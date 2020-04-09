Кравец объяснил, почему иностранные тренеры отказываются работать в Украине

Украинский нападающий Кайсериспора Артем Кравец убежден, что УПЛ должна делать ставку на отечественных игроков и тренеров.

"На данном этапе в Украину вряд ли поедут иностранные специалисты или футболисты. Они озвучивают такие суммы, такие контракты хотят – это нереально. Они вообще не отвечают этим деньгам. А почему раньше их не было – я не знаю. Сейчас за нормальные деньги никто не поедет.

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Наверное, Игорь Суркис думает, что так будет выше ответственность, понимание, какую команду он возглавил. У меня нет ответа на этот вопрос, могу только догадываться", – цитирует Кравца Tribuna.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Кравец провел 11 матчей, в которых отметился 4 голами и ассистом.

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