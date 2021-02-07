Туреччина, 24 тур

Ерзурум – Кайсеріспор – 1:1

Голи: Шаешуе, 28 (п) – Парлак, 73

Вилучення: Ака, 34 (Ерзурум)

Анкарагюджю – Сівасспор – 1:4

Голи: Огюз, 66 (авт) – Градель, 11 (п), Кайоде, 48, Єшилюрт, 69, Ятабаре, 88

Бешикташ – Коньяспор – 1:0

Гол: Роз'є, 81

Вилучення: Н'Сакала, 21 (Бешикташ)

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Богдан Бутко тиждень тому перебрався в Ерзурум, а сьогодні вже дебютував у стартовому складі. Гра проти такого ж борця за виживання – Кайсеріспора – завершилася внічию. Ерзурум цілу годину був змушений грати у меншості через вилучення Ака, який отримав дві жовті за хвилину. Гру українця також не можна назвати вдалою SofaScore оцінила його найнижчим (менше лише у вилученого Ака) балом у команді (6,3).

Сергій Рибалка досі не може вибратися із лазарету, але Сівасспор і без українця нарешті перервав безвиграшну серію, яка налічувала п'ять поєдинків. До розгрому Анкарагюджю долучився колишній форвард Шахтаря Оларенваджу Кайоде, який забив другий (і переможний) гол.

Артем Кравець звично з'явився у стартовому складі Коньяспора. Бешикташ з Домагоєм Відою вже на 21-й хвилині залишився у меншості, але це не завадило вирвати перемогу. Гол у активі Роз'є. "Орли" набрали чергові три очки і влаштували тривладдя на вершині турнірної таблиці – також 48 пунктів у Галатасарая та Фенербахче.