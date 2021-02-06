Турция, 24 тур

Фенербахче – Галатасарай – 0:1

Гол: Абдаллах, 54

Озил отказался возвращаться в Бундеслигу

Единственный гол в матче был забит в начале второго тайма. Отметим роль в результативной атаке бывшего динамовца Юнеса Беланда. Марокканец поборолся за мяч в середине поля, классно разобрался в ситуации под прессингом и отдал предголевой пас.

Вскоре после этого на поле появился Месут Озил. Это было дебютное стамбульское дерби для зимнего новичка Фенербахче, но немец никак не смог повлиять на окончательный результат игры.

К отчетному матчу Фенербахче шел на первом месте турецкой Суперлиги, а Галатасарай находился на втором. Теперь у команд одинаковое количество очков (по 48), но у "львов" лучше дополнительные показатели. Завтра догнать своих соседей может еще и Бешикташ.

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