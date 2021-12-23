Металлист на 99% в следующем сезоне будет играть в УПЛ. Планируете ли зимой подписать легионеров, чтобы они адаптировались за эти 6-8 месяцев в Украине?

– Это вы сказали о 99%. Пока мы туда не попадем, я не буду говорить ни слова. Это футбол. Конкуренция сильна, этот разрыв кажется большим, но может растаять на виду. В футболе все бывает.

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Мы ведем переговоры и с украинскими футболистами, и с легионерами. Что касается украинцев, то это и возрастные футболисты, и молодые, и с УПЛ, и не из УПЛ. Фамилий называть не буду. Кто отказался, кого мы не захотели, – сказал Красников для Tribuna.

После 20 туров Первой лиги Металлист уверенно лидирует, оторвавшись от Кривбасса на 11 очков.

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