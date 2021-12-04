Девич встретился с бывшим одноклубником, а ныне спортивным директором клуба Папой Гуйе, и с вице-президентом харьковчан Евгением Красниковым.

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"Легенда харьковского футбола Марко Девич снова в Харькове", – подписала фотографию пресс-служба Металлиста в Facebook. Добавим, что трио было одной из движущих сил харьковчан с 2009 по 2014 годы, когда клуб находился на ведущих ролях в чемпионате Украины.

Напомним, в УПЛ Марко защищал цвета Волыни, Металлиста и Шахтера. В составе сборной Украины Девич провел 35 матчей, в которых забил 7 мячей. За Металлист Девич отыграл 222 матча, в которых забил 98 голов и 34 раза ассистировал партнерам.

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