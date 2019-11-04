Красивый гол Безуса и камбэк команды украинцев в видеообзоре матча Гент – Стандард

Гент в волевом стиле победил Стандард (3:1) в матче 14-го тура чемпионата Бельгии. Смотрите видео голов и обзор матча.

Лига Жупиле, 14-й тур

Гент – Стандард – 3:1

Голы: Безус, 48, Дэвид, 84 (пен), Кастро-Монтес, 90 – Амалла, 43

Нереализованный пенальти: Мпоку, 90+5

Удаления: Одиджа-Офо, 71 – Ванхеусден, 84

Гент победил Стандард, уступая по ходу матча. В конце первого тайма Амалла вывел гостей вперед, но в дебюте второй половины игры Роман Безус красивым ударом выровнял результат, забив свой 3-й гол в сезоне 2019/20.

Гент вырвал победу над Стандардом – эффектный гол Безуса, старания Яремчука и лидер обороны Пластун

Под занавес поединка хозяева, за которых также играли Игорь Пластун и Роман Яремчук, забили еще дважды и праздновали итоговую победу – 3:1. К слову, обе команды доигрывали матч в неполных составах – арбитр удалил по одному игроку.

Благодаря этой победе Гент поднялся на 3 место чемпионата.