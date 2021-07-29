Украинский арбитр Ярослав Козык будет работать на матче квалификации Лиги конференций.

Украинская бригада арбитров с Ярославом Козыком во главе рассудит матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между Фолою из Люксембурга и солигорского Шахтера, сообщает официальный сайт УАФ.

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Ассистентами Козыка будут Семен Шлончак и Андрей Скрипка, а четвертым судьей – Анатолий Абдула.

Отметим, что Шахтер Солигорск недавно уволил Романа Григорчука после поражения в первом поединке против Фолы (1:2). Ответный матч состоится уже сегодня, 29 июля, начало встречи в 20:30.

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