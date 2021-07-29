Українська бригада арбітрів з Ярославом Козиком на чолі розсудить матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Фолою з Люксембургу та солігорського Шахтаря, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Асистентами Козика будуть Семен Шлончак та Андрій Скрипка, а четвертим суддею – Анатолій Абдула.

Відзначимо, що Шахтар Солігорськ нещодавно звільнив Романа Григорчука після поразки у першому поєдинку проти Фоли (1:2). Матч-відповідь відбудеться вже сьогодні, 29 липня, початок зустрічі о 20:30.

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