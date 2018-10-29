Ковалец: Моя мечта – играть в Динамо

Хавбек Александрии Кирилл Ковалец рассказал, куда мог перейти во время летнего межсезонья.

"Слухи о моем переходе в БАТЭ после прошлого сезона? Я думаю, или эта информация не соответствовала действительности, или обсуждалась только на уровне белорусского клуба. Потому что никакой конкретики со стороны БАТЭ не было – на меня никто не выходил.

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Руководством в Одессе ставились максимально возможные задачи. Но сразу после того, как Черноморец понизился в классе, со мной связались представители Александрии.

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Возможность перехода в Десну? С этой стороны все тоже было конкретно, но в итоге я остановился на александрийском варианте. И пока реальность доказывает правильность этого выбор.

Моя мечта – играть в Динамо. Я думаю, все футболисты моего возраста и ребята постарше старались играть именно в киевской команде. Динамо – главный футбольный бренд нашей страны, большой клуб с огромными традициями", – цитирует Ковальца Sport-express.ua.