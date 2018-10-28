Ковалець: Моя мрія – грати в Динамо

Хавбек Олександрії Кирило Ковалець розповів, куди міг перейти під час літнього міжсезоння.

"Чутки щодо мого переходу в БАТЕ після минулого сезону? Я думаю, або ця інформація не відповідала дійсності, або обговорювалася тільки на рівні білоруського клубу. Тому що ніякої конкретики з боку БАТЕ не було – на мене ніхто не виходив.

Маліновський розповів, чому влітку не перейшов у інший клуб

Керівництвом в Одесі ставилися максимально можливі завдання. Але відразу після того, як Чорноморець понизився у класі, зі мною зв'язалися представники Олександрії.

Шаран став найкращим тренером 12 туру УПЛ

Можливість переходу в Десну? З цього боку все теж було конкретно, але в підсумку я зупинився на олександрійському варіанті. І поки що реальність доводить правильність цього вибір.

Моя мрія – грати в Динамо. Я думаю, всі футболісти мого віку і хлопці трохи старші прагнули грати саме в київській команді. Динамо – головний футбольний бренд нашої країни, великий клуб з величезними традиціями", – цитує Ковальця Sport-express.ua.