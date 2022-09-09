Шериф разгромил Омонию (3:0) в первом туре Лиги Европы 2022/23. Максим Коваль отдал голевую передачу. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Украинский вратарь уже на второй минуте поединка стал автором ассиста на Аканби. Коваль выбил мяч через все поле, а нападающий Шерифа удачно сориентировался в ситуации и пробил мимо кипера Омонии.

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После перерыва молдовская команда забила еще дважды. Выход Романа Безуса не помог хозяевам. Единственный гол киприотов был отменен – как следствие, 29-летний Коваль сохранил свои ворота "сухими", а его команда уверенно стартовала в Лиге Европы.

Благодаря этой победе Шериф захватил лидерство в группе E. В параллельном матче Реал Сосьедад минимально обыграл Манчестер Юнайтед (1:0).

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