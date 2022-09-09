Шериф розгромив Омонію (3:0) в першому турі Ліги Європи 2022/23. Максим Коваль віддав гольову передачу. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Український воротар вже на другій хвилині поєдинку став автором асисту на Аканбі. Коваль вибив м'яч через усе поле, а нападник Шерифа вдало зорієнтувався в ситуації та пробив повз кіпера Омонії.

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По перерві молдовська команда забила ще двічі. Вихід Романа Безуса не допоміг господарям. Єдиний гол кіпріотів був скасований – як наслідок, 29-річний Коваль зберіг свої ворота "сухими", а його команда впевнено стартувала в Лізі Європи.

Завдяки цій перемозі Шериф захопив лідерство у групі E. В паралельному матчі Реал Сосьєдад мінімально переграв Манчестер Юнайтед (1:0).

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Асист Коваля на 0:27