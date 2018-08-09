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Коутинью выбрал новый номер в Барселоне

16:13 90 Читати українською
Коутинью выбрал новый номер в Барселоне
Филиппе Коутинью / ФК Барселона

Хавбек Барселоны Филиппе Коутиньо сменил 14 номер 7-й.

Бразилец перешел в Барселону в январе текущего года и половину сезона выступал с 14-кой на спине. В новом же сезоне Коутинью получил желаемую "семерку", сообщает официальный сайт Барселоны.

Последним, кто играл в Барселоне под седьмым номером, был Арда Туран. До него этот номер носили такие знаковые персоны для "блаугранас", как Педро, Давид Вилья, Луиш Фигу и другие.

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Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Барселона Барселона Испания
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