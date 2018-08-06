"Месси – лучший в истории" и "я – не антимадридиста". Топ-10 цитат Видаля на презентации в Барселоне

Звездный новичок Барселоны Артуро Видаль провел свою первую пресс-конференцию в каталонском клубе. "Футбол 24" выделил самые интересные цитаты чилийца во время презентации на Камп Ноу.

Я счастлив перебраться в лучший клуб мира. Пришел сюда с голодом к победам, хочу выиграть абсолютно все возможные трофеи. Обещаю играть с сердцем и умирать на футбольном поле.

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Месси – лучший в истории. Играть против него всегда было большим удовольствием. В Барселоне собраны замечательные футболисты, и я надеюсь, что смогу помочь им оставаться на высоком уровне.

ДНК Барселоны? Я считаю, что моя ментальность такая же, как у других игроков команды. Самое важное – побеждать и поднимать трофеи в конце сезона.

Я – не антимадридиста. У меня нет персональных врагов. Я – соперник всех команд, которые будут противостоять Барселоне в будущем.

Не уверен, что имею старые счета с Реалом, но я точно хочу выиграть Лигу чемпионов. Посмотрим, что произойдет, когда Мадрид окажется на нашем пути.

В 14-15 лет я часто видел уставшую работой мать и пообещал ей, что добьюсь лучшей жизни для нас. К счастью, мне это удалось. Сейчас я нахожусь в самом большом клубе.

Когда агент рассказал о варианте с Барсой – я не думал дважды. Как можно было отказать лучшему клубу мира?

Конкуренция? Я пришел сюда, чтобы биться за место в основе с лучшими игроками. Буду сильно работать, чтобы всегда находиться на поле.

Я хочу выиграть три подряд Лиги чемпионов. Надеюсь, что это будет мой год.

Я готов играть против Севильи на Суперкубок Испании. Чувствую себя просто отлично. Я полностью восстановился и уже месяц тренируюсь без ограничений. Но все решит тренер.

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