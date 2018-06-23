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Коутинью: Мы счастливы, что Неймар играет с нами

22 июня 18:35 88 Читати українською
Коутинью: Мы счастливы, что Неймар играет с нами
Филиппе Коутиньо / фото: ФИФА

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо поделился впечатлениями после матча группового этапа ЧМ-2018 против Коста-Рики.

"Это была жесткая игра, как мы и ожидали. Хорошо, что нам хватило терпения доиграть до последней минуты, когда мы были вознаграждены двумя голами. Коста-Рика – очень качественная команда. Она очень хорошо играет в обороне, в центре поля. Для нас главным было не сдаваться, и мы не сдались.

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Мы знаем, что на игроках лежит огромная ответственность. Наш тренер говорит, что нужно психологически настраиваться играть до последней минуты. Мы боролись до конца и заслужили эту победу. У Неймара была сложная травма, он счастлив, что может играть с нами. Этой радостью он заражает нас. Мы счастливы, что Неймар играет с нами", – цитирует Коутинью sport-express.ru

ЧМ-2018 2 тур

Бразилия - Коста-Рика: Пятница 22 июня 2018

Бразилия
Матч окончен
2 : 0
Коста-Рика
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ЧМ 2018 Бразилия - Коста-Рика Бразилия Бразилия Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо
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