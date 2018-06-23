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Коутінью: Ми щасливі, що Неймар грає з нами

22 червня 18:35 330 Читать на русском
Коутінью: Ми щасливі, що Неймар грає з нами
Філіппе Коутінью / фото: ФІФА

Півзахисник збірної Бразилії Філіппе Коутінью поділився враженнями після матчу групового етапу ЧС-2018 проти Коста-Ріки.

"Це була жорстка гра, як ми і очікували. Добре, що нам вистачило терпіння дограти до останньої хвилини, коли ми були винагороджені двома голами. Коста-Ріка – дуже якісна команда. Вона дуже добре грає в обороні, в центрі поля. Для нас головним було не здаватися, і ми не здалися.

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Ми знаємо, що на гравцях лежить величезна відповідальність. Наш тренер каже, що потрібно психологічно налаштовуватися, грати до останньої хвилини. Ми боролися до кінця і заслужили цю перемогу. У Неймара була складна травма, він щасливий, що може грати з нами. Цією радістю він заражає нас усіх. Ми щасливі, що Неймар грає з нами", – цитує Коутінью sport-express.ru

ЧС-2018 2 тур

Бразилія - Коста-Ріка: П'ятниця 22 червня 2018

Бразилія
Матч завершено
2 : 0
Коста-Ріка
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ЧС 2018 Бразилія - Коста-Ріка Бразилія Бразилія Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью
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