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"Котляр был на базе в нетрезвом состоянии", – Верес объяснил, почему расстался с футболистом

09:31 154 Читати українською
"Котляр был на базе в нетрезвом состоянии", – Верес объяснил, почему расстался с футболистом
Антон Котляр / Фото: соцсети

По словам спортивного директора Вереса, Котляр находился в нетрезвом состоянии прямо на базе команды.

"Это был выходной. На базу приехал Олег Шандрук и застал Антона Котляра в нетрезвом состоянии. Никаких конфликтов между ними не было. Мы просто решили попрощаться с этим футболистом.

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Поймите, такое поведение плохо влияет на остальные команду, особенно на молодых футболистов. Какой у них будет подход к задачам, если они видят, что кому-то можно нарушать условия контракта, нарушать спортивный режим? Для результата нужна самоотдача и дисциплина", – цитирует Ореста Баля официальный сайт Вереса.

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Антон Котляр Антон Котляр Верес Верес Вторая лига
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