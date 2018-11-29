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"Котляр був на базі в нетверезому стані", – Верес пояснив, чому попрощався з футболістом

09:30 1311 Читать на русском
"Котляр був на базі в нетверезому стані", – Верес пояснив, чому попрощався з футболістом
Антон Котляр / Фото: соцмережі

За словами спортивного директора Вереса, Котляр перебував у нетверезому стані прямо на базі команди.

"Це був вихідний. На базу приїхав Олег Шандрук і застав Антона Котляра в нетверезому стані. Ніяких конфліктів між ними не було. Ми просто вирішили попрощатися з цим футболістом.

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Зрозумійте, така поведінка погано впливає на решту команду, особливо на молодих футболістів. Який у них буде підхід до завдань, якщо вони бачать, що комусь можна порушувати умови контракту, порушувати спортивний режим? Для результату потрібна самовіддача і дисципліна", – цитує Ореста Баля офіційний сайт Вереса.

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Антон Котляр Антон Котляр Верес Верес Друга ліга
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