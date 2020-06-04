Костышин оценил перспективы африканского новичка Колоса

Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал подписание сенегальского вингера Мамаду Данфа.

"Еще молодой игрок. Он должен был приехать на сборы еще в январе. Он из Сенегала, были большие проблемы с документами, рабочими визами.

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А потом начался карантин. Так получилось, что он только сейчас попал в нашу заявку. Это футболист с очень хорошими данными, мы подписали его на будущее", – заявил Костышин в комментарии Футбол NEWS.

Добавим, что Данфа может дебютировать за Колос уже 6 июня – ковалевцы поедут в гости к луганской Заре.

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