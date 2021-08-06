Матч Колос – Шахтер Караганда стартовал в 21:00 в Ковалевке. Поединок транслировал телеканал "Футбол 2", а "Футбол 24" проводил текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги конференций УЕФА. Для Колоса это первый матч в еврокубковом сезоне, а Шахтер уже прошел одного соперника, одолев Стяуа во втором раунде квалификации.

Колос узнал потенциального соперника в Лиге конференций

Соперники активно начали игру и имели по несколько возможностей, чтобы открыть счет еще до перерыва. Во втором тайме Колос выглядел лучше и увеличил натиск на ворота гостей. С 76-й минуты подопечные Костышина играли в большинстве, но даже такое численное преимущество не позволило ковалевцам победить. Поединок завершился безголевой ничьей.

Ответный матч между этими соперниками состоится 10 августа, начало в 17:00.

Колос в домашнем матче Лиги конференций не смог переиграть карагандинский Шахтер