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Коста забив перший гол Барселоні в кар'єрі, а через 3 хвилини пішов з поля через травму

11:37 255 Читать на русском
Коста забив перший гол Барселоні в кар'єрі, а через 3 хвилини пішов з поля через травму
Дієго Коста / Twitter

Форвард Атлетіко Дієго Коста голом у ворота Барселони перервав декілька невдалих серій, але отримав ушкодження.

Дієго Коста на 77-й хвилині відкрив рахунок у центральному матчі 13 туру Прімери Атлетіко – Барселона (1:1). Що цікаво, це був перший удар в зустрічі у площину воріт на дві команди.

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Вчорашній гол став першим для Кости у ворота Барселони, хоча він вже 10 разів виходив на поле проти "блаугранас". Окрім цього, забитий каталонцям м'яч – перший у виконанні іспанського форварда в поточному сезоні.

Позитивні новини закінчилися – Атлетіко не втримав перемогу, а Коста через 3 хвилини після свого гола був замінений через травму.

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"Коста пішов з поля через невеликий дискомфорт в нозі, він попросив заміну. Сподіваюся, що Дієго встигне відновитися до гри з Монако (28 листопада в ЛЧ – прим). Цей футболіст – справжній звір. Коли він на полі, у команди завжди є шанс на перемогу", – прокоментував гру Кости головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне.

Іспанія13 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Барселона: Субота 24 листопада 2018

Атлетіко
Матч завершено
1 : 1
Барселона
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Іспанія Дієго Коста Дієго Коста Атлетіко Атлетіко Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Відеоновини Атлетіко - Барселона
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