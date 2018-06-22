Коста-Рика – Сербия: послематчевая пресс-конференция Младена Крстаича

Наставник сборной Сербии Младен Крстаич поделился впечатлениями от победы над Коста-Рикой.

"Мы должны быть компактной единицей и в защите, и в атаке. Это то, что мы тренировали в течение последних двух недель. Темп у игры был хороший все 90 минут, мы доминировали, затем костариканцы попытались создавать угрозы.

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Соперник пытался сравнять счет, играл по своему плану в хороший футбол, но наша оборона была на своем месте и нейтрализовала все опасные моменты и сильные стороны соперника, о которых знали до старта матча.

Мы были активными, мы играли как единая команда, которая сфокусирована на одном – победе. Конечно, давление на игроков, на меня, я это чувствую на протяжении последних семи-восьми месяцев, я чувствую ответственность.

Сегодня я счастлив, горд за своих игроков и без ложной скромности скажу, что мы на поле подчеркнули прекрасную атмосферу в нашей команде", – цитирует Крстаича ТАСС.

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