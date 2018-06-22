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Коста-Ріка – Сербія: післяматчева прес-конференція Младена Крстаїча

17 червня 19:25 142 Читать на русском
Коста-Ріка – Сербія: післяматчева прес-конференція Младена Крстаїча
Младен Крстаїч / Фото: соціальні мережі

Наставник збірної Сербії Младен Крстаїч поділився враженнями від перемоги над Коста-Рікою.

"Ми повинні бути компактною одиницею і в захисті, і в атаці. Це те, що ми тренували протягом останніх двох тижнів. Темп у гри був хороший всі 90 хвилин, ми домінували, потім костариканці спробували створювати загрози.

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Суперник намагався зрівняти рахунок, грав за своїм планом в хороший футбол, але наша оборона була на своєму місці і нейтралізувала всі небезпечні моменти і сильні сторони суперника, про які знали до старту матчу.

Ми були активними, ми грали як єдина команда, яка сфокусована на одному – перемозі. Звичайно, був тиск на гравців, на мене, я це відчуваю на протязі останніх семи-восьми місяців, я відчуваю відповідальність.

Сьогодні я щасливий, гордий за своїх гравців і без удаваної скромності скажу, що ми на полі підкреслили чудову атмосферу в нашій команді", – цитує Крстаїча ТАСС.

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Коста-Ріка - Сербія: Неділя 17 червня 2018

Коста-Ріка
Матч завершено
0 : 1
Сербія
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ЧС 2018 Сербія Сербія Коста-Ріка - Сербія Младен Крстаїч Младен Крстаїч
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