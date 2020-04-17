Буффон хочет играть до 50 лет, но Тотти вернул к реальности легенду Ювентуса

Легенда Ромы Франческо Тотти поделился мыслями относительно карьеры своего соотечественника и товарища Джанлуиджи Буффона.

"Я вот что скажу – Буффон хочет играть до 50 лет.

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Я думаю, что он может играть еще два или три сезона. Сейчас он все равно уже на скамейке запасных", – заявил Тотти в Instagram-трансляции.

Напомним, легендарный голкипер Ювентуса отпраздновал уже свое 42-летие. В нынешнем сезоне Серии А Буффон провел всего 7 матчей. По информации СМИ, туринцы намерены продолжить сотрудничество с Джиджи еще на год.

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