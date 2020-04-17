toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Буффон хочет играть до 50 лет, но Тотти вернул к реальности легенду Ювентуса

06:00 64 Читати українською
Буффон хочет играть до 50 лет, но Тотти вернул к реальности легенду Ювентуса
Франческо Тотти и Джанлуиджи Буффон / Фото il BiancoNero

Легенда Ромы Франческо Тотти поделился мыслями относительно карьеры своего соотечественника и товарища Джанлуиджи Буффона.

"Я вот что скажу – Буффон хочет играть до 50 лет.

"Будет агонь!": Подарок Буффона вдохновил Козловского на камбек

Я думаю, что он может играть еще два или три сезона. Сейчас он все равно уже на скамейке запасных", – заявил Тотти в Instagram-трансляции.

Напомним, легендарный голкипер Ювентуса отпраздновал уже свое 42-летие. В нынешнем сезоне Серии А Буффон провел всего 7 матчей. По информации СМИ, туринцы намерены продолжить сотрудничество с Джиджи еще на год.

"Якби не футбол, міг би працювати на заправці": Франческо Тотті – про Фонсеку в Ромі та гол, який допоміг одружитися

blog_ava
Шевчук рассказал о самом большом штрафе в своей карьере
08:00
34
Теги
Италия Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Франческо Тотти Франческо Тотти Ювентус Ювентус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
23
мин
Агробизнес
18:00
Минай
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук