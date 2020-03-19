Корзун зимой имел предложения из четырех чемпионатов

Полузащитник Динамо Никита Корзун, выступающий за португальский Вилафранкенш на правах аренды, имел несколько вариантов относительно продолжения карьеры.

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Корзун помог Вилафранкенш своими хорошими выступлениями. Он хорошо адаптировался в Португалии. Все поняли, что может достичь более высокого уровня", – поделился агент игрока Машаду в комментарии Record.

Напомним, Никита Корзун не смог закрепиться в составе киевского Динамо. В текущем сезоне белорус выступает за португальский Вилафранкенсе, но за 12 поединков не смог записать в свой актив результативных действий.

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