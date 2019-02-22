Коркишко отличился голом за Хатайспор в чемпионате Турции

Форвард Хатайспора Дмитрий Коркишко, отметился забитым мячом в матче Хатайспора против Истанбулспора.

Хатайспор Дмитрия Коркишко на выезде играет против Истанбулсопра в 23-туре турецкой Лиги 1 (второй по силе дивизион чемпионата Турции). Экс-динамовец вышел в стартовом составе своей команды и забил второй гол своей команды на 26-й минуте встречи.

Чеський ляпас Генку Маліновського, англійські розгроми, Інтер розриває без Ікарді, – підсумки 1/16 фіналу ЛЄ

По состоянию на 50 минуту матча Хатайспор уверенно побеждает со счетом 2:0. Этот гол стал вторым для Дмитрия в текущем розыгрыше Лиги 1.