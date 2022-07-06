Кубок Либертадорес, 1/8 финала

Бока Хуниорс – Коринтианс – 0:0 (первый матч – 0:0)

Незабитый пенальти: Бенедетто, 32

Серия пенальти – 5:6

Ответный матч на Бомбонере оказался зеркальным первой встрече команд в Бразилии. Снова без голов, снова хозяева не реализовали пенальти в первом тайме. Следовательно, победителя определяли в серии. Команды выполнили по 8 ударов, а героем стал опытный голкипер Коринтианса Кассио. К слову, Жуниор Мораес эту игру пропускал, не попав даже в заявку.

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Таким образом, Коринитанс сумел повторить достижение Сантоса 1963 года с легендарным Пеле в составе, став лишь второй бразильской командой, выбившей из турнира Бока Хуниорс, играя второй матч противостояния на выезде.