Кубок Лібертадорес, 1/8 фіналу

Бока Хуніорс – Корінтіанс – 0:0 (перший матч – 0:0)

Незабитий пенальті: Бенедетто, 32

Серія пенальті – 5:6

Матч-відповідь на Бомбонері виявився дзеркальним до першої зустрічі команд у Бразилії. Знову без голів, знову господарі не реалізували пенальті в першому таймі. Відтак, переможця визначали у серії. Команди виконали по 8 ударів, а героєм став досвідчений голкіпер Корінтіанса Кассіо. До слова, Жуніор Мораєс цю гру пропускав, не потрапивши навіть у заявку.

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Таким чином Корінітанс зумів повторити досягнення Сантоса 1963 року з легендарним Пеле у складі, ставши лише другою бразильською командою, яка вибила з турніру Бока Хуніорс, граючи другий матч протистояння на виїзді.