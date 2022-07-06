Южноамериканский кубок, 1/8 финала

Интернасьонал – Коло-Коло – 4:1

Голы: Алан Патрик, 29, Эденилсон, 32, Алемао, 60, Педро Энрике, 74 – Коста, 15 (п)

Бразильцам нужно было отыграть выездное поражение со счетом 0:2. На 15-й минуте они еще и третий пропустили. Ситуация стала крайне сложной, но Интернасьонал сумел перевернуть ход встречи. Хозяева забили четыре гола и вышли в четвертьфинал.

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Заметим, что начало камбека положил Алан Патрик. Правда, еще в первом тайме экс-хавбека Шахтера заменил еще один наш знакомый – Тайсон. Витао и Карлос Де Пена провели весь матч без замен.