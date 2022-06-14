"Это максимально деградированная нация, это не люди. Это страна террористов, страна нелюдей.

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Они настолько затронули глубины нашей ненависти, что ни одно поколение не простит им этого. Я не знаю, как эти люди будут жить дальше. Это не люди, это орки. Их грех называть людьми.

Вся нация прогнила изнутри. Надо, чтобы прошло столетие, чтобы люди поменялись. Если Путин умрет, это ничего не изменит. Наше отношение к ним уже не изменится. Столько человек погибло, столько зла они сделали нам, что это уже не изменится", – сказал Кополовец в комментарии SportArena.

Напомним, украинцы уже 111-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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