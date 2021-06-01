"Какая минимальная зарплата была у футболистов Миная? Тысяча евро.

"Не могу сказать, что этот трансфер – провальный": Кополовец назвал главную причину перехода Милевского в Минай

У игроков стартового состава немного больше. Согласитесь, на такую зарплату сложно пригласить квалифицированного игрока", – сказал Кополовец в интервью Meta Ratings.

Напомним, по итогам прошлого сезона Минай набрал 18 очков и, заняв в турнирной таблице УПЛ последнюю строчку, покинул элитный дивизион.

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