Кополовец озвучил уровень зарплат в Минае
08:54 - Читати українською
Фактически бывший спортивный директор Миная Михаил Кополовец назвал финансовую составляющую в закарпатском клубе.
"Какая минимальная зарплата была у футболистов Миная? Тысяча евро.
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У игроков стартового состава немного больше. Согласитесь, на такую зарплату сложно пригласить квалифицированного игрока", – сказал Кополовец в интервью Meta Ratings.
Напомним, по итогам прошлого сезона Минай набрал 18 очков и, заняв в турнирной таблице УПЛ последнюю строчку, покинул элитный дивизион.
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