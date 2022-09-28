Швеция и Словения решали, кто покинет дивизион В Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча.

Шведам нужна была исключительно победа, но именно они пропустили первыми в середине тайма. 19-летний Беньямин Шешко зеркально воспроизвел шедевр Марко ван Бастена из финала Евро-1988. Суперталант словенцев с очень острого угла идеально пробил в касание над голкипером.

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Форсберг восстановил равновесие на 42-й минуте, но второй тайм прошел без голов. Это означало, что сборная Швеции занимает последнюю строчку группы В4 и опускается в третий дивизион Лиги наций.