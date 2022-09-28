Швеція та Словенія вирішували, хто покине дивізіон В Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Шведам потрібна була виключно перемога, але саме вони пропустили першими в середині тайму. 19-річний Беньямін Шешко дзеркально відтворив шедевр Марко ван Бастена з фіналу Євро-1988. Суперталант словенців з дуже гострого кута ідеально пробив в дотик над голкіпером.

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Форсберг відновив рівновагу на 42-й хвилині, але другий тайм минув без голів. Це означало, що збірна Швеції посідає останню сходинку групи В4 і опускається аж в третій дивізіон Ліги націй.