Состоялись последние матчи группового этапа Лиги наций во втором дивизионе. Сербия вышла в элиту, а Армения вылетела ниже.

Лига наций, дивизион В

1 группа

Ирландия – Армения – 3:2

Голы: Иган, 18, Обафеми, 52, Бреди, 90+1 – Дашян, 71, Спертсян, 73

Удаления: Амбарцумян, 89, Дашян, 90 (В)

2 группа

Албания – Исландия – 1:1

Голы: Лельяни, 35 – Андерсон, 90+7

Удаление: Гуннарссон, 11 (І)

4 группа

Норвегия – Сербия – 2:0

Голы: Влахович, 42, Митрович, 54

Швеция – Словения – 1:1

Голы: Форсберг, 42 – Шешко, 28

Параллельно с матчем Украины и Шотландии играли аутсайдеры группы – Ирландия принимала Армению. Ирландцы открыли счет со стандарта, а сразу после перерыва закрепили преимущество выстрелом Обафеми. Армяне благодаря дальним ударам отыгрались. Однако на последних минутах судья назначил пенальти в ворота гостей за игру рукой. Брэди реализовал пенальти. Команда Капароса вылетает в третий дивизион.

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Решающий матч провалила Норвегия. "Викинги" были в шаге от выхода в элиту – нужно было дома не проиграть Сербии. Но норвежцы со всеми звездами в составе (Холанд, Эдегор, Серлот) умудрились проиграть. Оба удара Холанда потянул голкипер, а сербы атаковали больше и лучше.

Первый момент Влаховича нейтрализовал вратарь, но Душан перед перерывом все же сумел забить, воспользовавшись прострелом Костича. В начале второго тайма гости удвоили преимущество, когда Илич идеально покатил на Митровича. Сербия победила, набрала 13 очков и вышла в дивизион А.

Вылетела из этой группы Швеция, которая сегодня уступила Словении. За словенцев фантастический гол забил Шешко – бриллиант школы Ред Булл. Беньямин поймал мяч и в касание перебил голкипера, повторив знаменитый шедевр ван Бастена. Шведы ответили точным ударом Форсберга, но этого было недостаточно.

Benjamin Sesko, delantero de Slovenia y del Red Bull Salzburgo ha marcado este pedazo de gol. Tiene 19 años y comienza a dejar estas joyas en el panorama mundial. pic.twitter.com/lLUnnpNsWk — Andrés Guillén (@Andres_GuillenA) September 27, 2022

Албания упустила победу над Исландией и финишировала на третьем месте. Из той группы не вылетел никто, ведь там была дисквалифицированная сборная рашистов. Первым стал Израиль.

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