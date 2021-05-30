После ухода из Интера Антонио Конте пользуется спросом среди топ-клубов Европы.

Тоттенхэм также заинтересован в приглашении Антонио Конте и поддерживает контакт со специалистом, сообщает Football Italia.

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Чтобы убедить 51-летнего итальянца руководство "шпор" готово отдать кресло спортивного директора Фабио Паратичи, с которым Конте сохраняет дружеские отношения. Напомним, Конте неожиданно объявил об уходе из Интера, а Ювентус прекратил сотрудничество с Паратичи.

Главным претендентом на услуги итальянского тренера источник называет все же мадридский Реал.

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