Реал нашел сенсационного тренера на замену Зидану, – журналист
Мадридский клуб продолжает поиски преемника Зинедина Зидана. Сейчас рассматриваются 4 варианта.
"Бланкос" очертили круг потенциальных новых тренеров. Фаворитом Флорентино Переса продолжает оставаться Маурисио Почеттино, но у него есть действующий контракт с ПСЖ.
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Как информирует журналист OndaCero Эду Пидаль, недавно руководство Реала интересовалось ситуацией, в которой находится Кристоф Гальтье. Специалист сейчас без работы, ведь покинул Лилль после завоевания чемпионства Франции.
Заметим, мадридцы также рассматривают вариант с приглашением Антонио Конте, который ушел из Интера, и Рауля, который работает с молодежкой Реала.
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