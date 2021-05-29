"Бланкос" очертили круг потенциальных новых тренеров. Фаворитом Флорентино Переса продолжает оставаться Маурисио Почеттино, но у него есть действующий контракт с ПСЖ.

Реал объявил о трансфере Алабы

Как информирует журналист OndaCero Эду Пидаль, недавно руководство Реала интересовалось ситуацией, в которой находится Кристоф Гальтье. Специалист сейчас без работы, ведь покинул Лилль после завоевания чемпионства Франции.

Заметим, мадридцы также рассматривают вариант с приглашением Антонио Конте, который ушел из Интера, и Рауля, который работает с молодежкой Реала.

"В Україні вони почали гаснути": Реал готує галактичний розпродаж і озвучує цінники, або Хто тренуватиме Луніна