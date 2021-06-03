Антонио Конте может еще раз попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

Итальянский специалист согласовал все детали контракта с Тоттенхэмом, утверждает TalkSport.

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Президент "шпор" Даниэль Леви хотел пригласить именитого тренера и таки достиг своей цели. Приоритетом лондонцев было возвращение Почеттино, однако ПСЖ отказался отпускать аргентинца. Вместе с Конте в столицу Англии должен переехать бывший спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи.

Напомним, Тоттенхэм финишировал на 7-й строчке АПЛ, которая позволила пробиться в Лигу конференций. Конте в прошлом сезоне выиграл с Интером чемпионат Италии, после чего покинул команду. Он уже работал в Англии – с 2016 по 2018 год возглавлял Челси, с которым выиграл чемпионат и Кубок страны.

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