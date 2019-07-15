Конте здобув першу перемогу на чолі Інтера

Іспанія — 14 лип 3446
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Барселона офіційно представила Грізманна – форвард обрав ігровий номер
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Маліновський прибув в Італію для підписання контракту з АталантоюІталія — 14 лип 2804
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Лунін знову на висоті в Реалі, знайшов ще 2-х зіркових друзів, але наближається до оренди – названо амбіційний клубІспанія — 14 лип 8250
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Пітер Крауч: Гулівер, який забивав на будь-який смак, танцював у стилі робота та повернув Тоттенхем у Кубок чемпіонівАнглія — 14 лип 1736
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Атлетіко підписав ще одну представницю жіночої збірної УкраїниІспанія — 14 лип 1895