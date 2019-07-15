Міланський Інтер у контрольному матчі переграв Лугано.

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Лугано – Інтер – 1:2

Голи: Криезіу, 87 – Сенсі, 25, Брозовіч, 45

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Міланський Інтер зустрівся у контрольному матчі зі швейцарським Лугано. Ще у першому таймі новачок Стефано Сенсі відкрив рахунок, а Марсело Брозовіч подвоїв перевагу "нерадзуррі".

По перерві міланці вийшли в іншому складі і дозволили супернику відквитати 1 м'яч під завісу зустрічі. У підсумку, Антоніо Конте здобув першу перемогу на чолі Інтера.