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Коноплянка: Уверен, отношение днепровских болельщиков ко мне не изменится после перехода в Шахтер

20:35 64 Читати українською
Коноплянка: Уверен, отношение днепровских болельщиков ко мне не изменится после перехода в Шахтер
Евгений Коноплянка / УАФ

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от товарищеского матча против Нигерии и прокомментировал реакцию болельщиков на переход в Шахтер.

 

"Рад всех вас видеть и вернуться домой. Что касается вопроса о физических кондициях, то его лучше задать тренерскому штабу нашей команды. Тренер оценивают степень готовности каждого футболиста. Могу сказать, что я себя хорошо чувствую, у меня, наконец, свободная голова, готов на все.

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Уверен, что после перехода в Шахтер отношение днепровских болельщиков ко мне не изменится. Если мне завтра будет предоставлен шанс выйти на поле, то это будет для меня второй дебют. А в целом, что касается игры, то знаю, что завтра будет жарко", – цититирует Коноплянку dynamo.kiev.ua.

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Сборная Украины Украина - Нигерия Нигерия Нигерия Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шахтер Шахтер
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