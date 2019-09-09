Коноплянка: Впевнений, ставлення дніпровських вболівальників до мене не зміниться після переходу в Шахтар

Вінгер збірної України Євген Коноплянка поділився очікуваннями від товариського матчу проти Нігерії і прокоментував реакцію вболівальників на перехід у Шахтар.

"Радий всіх вас бачити і повернутися додому. Що стосується питання про фізичні кондиції, то його краще задати тренерському штабу нашої команди. Тренери оцінюють ступінь готовності кожного футболіста. Можу сказати, що я себе добре почуваю, у мене, нарешті, вільна голова, готовий на все.

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Упевнений, що після переходу в Шахтар ставлення дніпровських вболівальників до мене не зміниться. Якщо мені завтра буде надано шанс вийти на поле, то це буде для мене другим дебютом. А в цілому, що стосується гри, то знаю, що завтра буде спекотно", – цитує Коноплянку dynamo.kiev.ua.