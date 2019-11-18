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Коноплянка: Сборной Украины не хватает Ракицкого

16:30 47 Читати українською
Коноплянка: Сборной Украины не хватает Ракицкого
Ярослав Ракицкий и Евгений Коноплянка / УАФ

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал решение защитника Зенита Ярослава Ракицкого прекратить выступления за национальную команду.

"Конечно, с уходом Ракицкого сборная что-то потеряла. Его незаменимый первый пас. У кого еще такие безупречно точные, словно управляемые лазерным лучом, пасы? Как бы мы сейчас хорошо не играли, его все равно не хватает. Кроме того что Ракицкий замечательный футболист, он еще верный друг и замечательный человек", – цитирует Коноплянку dynamo.kiev.ua, ссылаясь на журнал Футбол.

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Напомним, Ракицкий недавно объявил, что завершает выступления за сборную Украины. Свой последний матч за "сине-желтых" 30-летний футболист провел в октябре 2018-го против Чехии (1:0).

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Сборная Украины Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
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