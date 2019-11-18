Коноплянка назвал первоочередную цель сборной Украины на Евро-2020

Хавбек сборной Украины Евгений Конплянка рассказал об основных задачах "сине-желтых" в финальной стадии Евро-2020.

"В первую очередь хочу сказать, что цели надо ставить заранее. Выйти из группы – это наша первая цель. Затем, если сможем это сделать, будем ставить другие цели. Конечно, мы можем говорить, что хотели бы играть в финале. Но все хотят выиграть Евро, правильно? Поэтому давайте не будем забегать далеко, а начнем с простого – выход из группы, а потом будет уже видно.

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Как, мы не проиграли ни одного матча? А что, надо было проиграть, чтобы не было подобных вопросов? Ну как? Готовимся правильно к соперникам, нашли свою игру.

Секрет успеха? Давайте Андрею Николаевичу поставим этот вопрос. Сегодня, может, нам повезло. Завтра может быть все наоборот. Но я не против, чтобы был такой фарт, как сегодня. Это дух команды, мы не хотели проигрывать. Давили на соперника до конца, хотя не все получалось. Но мы достигли того результата, к которому стремились", – сказал Коноплянка в эфире ПроФутбол.

Напомним, жеребьевка финальной части Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте.

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