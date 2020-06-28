Коноплянка: Без футбольного клуба Шахтер я бы не завоевал чемпионства

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка поделился эмоциями от первого в карьере чемпионства.

"Кому посвящаю награду? Никому. Я даже не думал об этом. Наверное, в первую очередь, команде и болельщикам.

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Начиная от всех, кто нас массажирует, кормит... Я могу перечислять до утра. Футбольный клуб Шахтер и все, кто к нему причастен, заслужили эту победу. Без них я бы не завоевал этого чемпионства", – отметил Коноплянка в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Шахтер досрочно завоевал звание чемпиона Украины еще в прошлом туре, а после поединка с Зарей состоялась церемония награждения команды.

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