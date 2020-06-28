toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - ЗАРЯ ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА

Коноплянка: Без футбольного клуба Шахтер я бы не завоевал чемпионства

14:58 - Читати українською
Коноплянка: Без футбольного клуба Шахтер я бы не завоевал чемпионства
Евгений Коноплянка / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка поделился эмоциями от первого в карьере чемпионства.

"Кому посвящаю награду? Никому. Я даже не думал об этом. Наверное, в первую очередь, команде и болельщикам.

Шахтер – Заря: Скрипник стал худшим соперником для Каштру, неудачная копия Динамо, дуэль капитанов и тяжелые чемпионы

Начиная от всех, кто нас массажирует, кормит... Я могу перечислять до утра. Футбольный клуб Шахтер и все, кто к нему причастен, заслужили эту победу. Без них я бы не завоевал этого чемпионства", – отметил Коноплянка в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Шахтер досрочно завоевал звание чемпиона Украины еще в прошлом туре, а после поединка с Зарей состоялась церемония награждения команды.

Шахтер получил кубок и медали УПЛ: первое чемпионство Коноплянки, поздравления Фонсеки и Луческу – лучшие мгновения

blog_ava
Десна – Динамо: анонс матча УПЛ
08:00
6582
Теги
Шахтер Шахтер Евгений Евгений Коноплянка
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Десна – Динамо: анонс матча УПЛ
    Україна — 08:006582 Десна – Динамо: анонс матча УПЛ
4
час
:
18
мин
Десна
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук