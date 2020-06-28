Коноплянка: Без футбольного клубу Шахтар я б не завоював чемпіонства

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка поділився емоціями від першого у кар'єрі чемпіонства.

"Кому присвячую нагороду? Нікому. Я навіть не думав про це. Напевно, в першу чергу, команді та вболівальникам.

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Починаючи від всіх, хто нас масажує, годує... Я можу перераховувати до ранку. Футбольний клуб Шахтар і всі, хто до нього причетний, заслужили цю перемогу. Без них я б не завоював цього чемпіонства", – зазначив Коноплянка у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Шахтар достроково завоював звання чемпіона України ще у минулому турі, а після поєдинку з Зорею відбулася церемонія нагородження команди.

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